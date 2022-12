Pollena Trocchia: interventi di piantumazione, si parte da rotatorie e aiuole spartitraffico

In questi giorni anche l’avvio degli interventi di potatura del verde pubblico in diverse aree del paese, interventi che proseguiranno successivamente sull’intero territorio comunale

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di piantumazione di verde nelle rotatorie e nelle aiuole spartitraffico di tutto il territorio comunale. Dopo gli interventi, tuttora in corso, di pitturazione delle stesse con vernice catarifrangente gialla alternata alla nera per renderle più visibili e quindi più sicura la circolazione stradale, adesso rotatorie ed aiuole spartitraffico saranno rese ancora più belle grazie alla piantumazione di piante e fiori colorati, che contribuiranno ad incrementare il livello del decoro urbano.

Il tutto contestualmente al lavoro di sistemazione della scarpata presente su via Guindazzi all’altezza della intersezione con la rotatoria di viale Europa, da anni in condizioni di abbandono, il cui versante è stato addolcito, ripulito ed ingentilito grazie anche in questo caso alla piantumazione di numerose ginestre, operazione finalizzata a migliorare anche esteticamente l’intera area oltre che a renderla più sicura.

Non solo: in questi stessi giorni è in corso, a seguito di verifica strutturale delle condizioni dei dissuasori ad arco presenti nella zona antistante il presidio ospedaliero “Cav. Raffaele Apicella”, la pitturazione e, ove necessario, la messa in sicurezza degli stessi, intervento non soltanto rispondente ad esigenze di sicurezza ma anche estetiche e di decoro urbano. Infine, da registrare anche l’avvio degli interventi di potatura del verde pubblico in diverse aree del paese, interventi che proseguiranno successivamente sull’intero territorio comunale.

«Sono giorni intensi sul fronte della cura del verde e del decoro urbano. Sono in partenza, infatti, nuovi interventi di piantumazione, che daranno più verde al nostro territorio, riqualificheranno e renderanno più belle diverse aree del paese. Rotatorie e spartitraffico non saranno più soltanto elementi volti a disciplinare la circolazione stradale, ma anche dalla valenza estetica» ha detto l’assessore all’Ambiente Arturo Cianniello.

«L’attenzione di questa Amministrazione Comunale per il verde pubblico e per il decoro urbano è costante. Quelli in corso durante questi giorni sono soltanto alcuni degli interventi promossi quotidianamente sull’intero territorio comunale» ha concluso il sindaco Carlo Esposito.