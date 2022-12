Proseguono gli eventi dell’Igloo Christmas Village, il villaggio di Natale allestito negli spazi di villa Fiorentino, a Sorrento, in programma fino all’8 gennaio, con apertura dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Attesissimi i due appuntamenti con Lino D’Angiò che sarà ospite mercoledì 21 e lunedì 26 dicembre, alle ore 18, con lo spettacolo “La smorfia di D’Angiò”.

Venerdì 16 dicembre, i più piccoli, oltre a divertirsi in compagnia di Babbo Natale, degli elfi, dei folletti, degli eschimesi e dei personaggi di Frozen, potranno assistere allo spettacolo One Man Show, dell’artista “intrattenitore folle” che è giocoliere, trampoliere, clown, e tanto altro (ore 16.30, alle 18 ed alle 19.30).

Il giorno seguente, sabato 17 dicembre, ci si calerà nelle atmosfere fiabesche con il Woman led show carillon, durante il quale i giocattoli e la ballerina di una scatola musicale prendono vita in un gioco di luci e colori. Tre gli appuntamenti: alle ore 16.30, alle 18 ed alle 19.30. Stessi orari, venerdì 23 dicembre, con i giochi di prestigio di Ralgos il mago.

Martedì 20 dicembre, dal non perdere, la possibilità di provare il Big Piano, il pianoforte che si suona con i piedi, disponibile per chiunque voglia cimentarsi in questa divertente esperienza.

Sempre per gli amanti della musica, il 6 gennaio, alle ore 18, si segnala il Michael Bublé Tribute, con una formazione capitanata da Riccardo Retrosi. Due ore con le canzoni, le atmosfere, lo swing e il pop del mitico crooner italo canadese.

Proseguono intanto i laboratori riservati ai bambini dell’accademia di Chocoland che presenta l’Abc del cioccolato. In cattedra il maestro Antonio Vanacore chiamato ad illustrare il processo di trasformazione, dal favo di cacao alla tavoletta.

Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, in programma invece i laboratori di creazioni in legno tenuto da un maestro falegname. Nei giorni 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio, dalle ore 16 alle 20 (solo per il 23 dicembre dalle 10 alle 13) il laboratorio “Pasticciamo insieme” con Roberta Ponzano (prenotazioni igloovillagesorrento@d2eventi.it).

Martedì 20, mercoledì 21 e venerdì 23 dicembre, dalle ore 9 alle 13, intrattenimento con le favole di Mela e Pastrocchio.

Tutti i giorni sono inoltre disponibili il grande show con il presepe virtuale “Nativity” in 3D, lo spettacolo dell’aurora boreale e tante dolci sorprese. La manifestazione è organizzata dall’associazione D2 Eventi, nell’ambito del cartellone di M’Illumino d’Inverno, promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento.

L’ingresso al villaggio è gratuito per i residenti della penisola sorrentina, mentre per gli altri il ticket è di 5 euro.

Il programma aggiornato e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.chocolanditalia.it