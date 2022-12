Stanotte gli agenti dei Commissariati Vomero e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Pitloo, hanno notato due uomini che, alla loro vista, nel tentativo di eludere il controllo, si sono dati alla fuga in direzioni diverse.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Gino Doria, hanno raggiunto e bloccato uno di loro trovandolo in possesso di due cacciaviti e una forbice, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.