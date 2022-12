Ancora due giovani vite immolate sulla Statale del Vesuvio, la 268 della morte

Due giovani sono morti sul colpo in un incidente automobilistico avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo la Strada Statale 268 del Vesuvio, nel comune di Somma Vesuviana.

Ancora una volta la strada che costeggia a nord le falde del vulcano si rivela mortale. Un’arteria a veloce scorrimento, a doppio senso di marcia che in troppi tratti è altamente pericolosa. Pericolosità spesso accentuata da comportamenti imprudenti degli automobilisti.

In ogni caso, la tragedia della scorsa notte è avvenuta per cause in corso di accertamento. Sull’auto viaggiavano un 19enne, Salvatore Rinaldi, alla guida, residente a Somma Vesuviana, e Jasmir Limongelli, 22 anni di Napoli. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora sono in corso indagini per chiarire dinamica. La circolazione stradale è stata interrotta per diverse ore in entrambi i sensi di marcia.

Dalle prime ricostruzioni il veicolo su cui viaggiavano i due ragazzi avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, colpendo frontalmente un furgone che stava arrivando dal senso di marcia opposto. Il giovane che era alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto. Non è ancora chiaro se a causa dell’alta velocità, un problema alla macchina o un colpo di sonno.

“Questa notte due giovani hanno perso la vita sulla Statale 268. Non scendo nella dinamica di quanto è accaduto. L’evento però di questa notte ripropone la 268 ancora come superstrada della morte ed invita noi tutti ad una profonda riflessione”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.