La dea bendata bacia ancora la città di Castellammare di Stabia e la Campania, ancora protagoniste al Supernalotto. Nel concorso del 15 dicembre è stato infatti centrato un “5” del valore di 23.165, 67 euro. La giocata è stata convalidata in un bar del viale Europa a Castellammare di Stabia.

Castellammare, la dea bendata bacia la città: centrato un “5” al Superenalotto

Una vincita che consentirà al fortunato di trascorrere sicuramente un Natale migliore sotto il profilo economico. Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 329,3 milioni di euro, record nella storia del gioco, che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (provincia di Fermo), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Sale la febbre per il jackpot

In quel caso la vincita fu realizzata al bar Fontana, nei pressi della stazione delle Ferrovie dello Stato. E anche nella città stabiese sale la febbre per il jackpot in vista delle prossime estrazioni che si terranno in concomitanza delle festività natalizie.