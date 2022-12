Rapinati dell’orologio e dei soldi mentre si trovavano in auto a Napoli, nella zona di via Carlo Poerio, in pieno centro, a pochi metri da piazza dei Martiri: vittime dei malviventi sono la sindaca di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale e il marito, che hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. Tutto è accaduto giovedì sera, quando la coppia si trovava nel capoluogo partenopeo per effettuare delle faccende private.

L’auto sulla quale viaggiava Abagnale è stata all’improvviso avvicinato da un uomo armato che ha prima mostrato la pistola. In un secondo momento, ha rotto con l’arma il vetro della stessa vettura. A quel punto si è fatto consegnare un orologio e soldi e si è allontanato insieme ad un “palo”.

Rapinata nel traffico a Napoli la sindaca di Sant’Antonio Abate: “Esperienza terribile”

E’ stato grande lo choc per la prima cittadina e il suo consorte. Una volta passato, si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. “Abbiamo provato un grande spavento – afferma Abagnale – E’ stata veramente una brutta esperienza, vissuta in pieno traffico, in una zona considerata ‘bene’ della città. Ma naturalmente questo – sottolinea Abagnale che è anche consigliere metropolitano di Napoli – non deve assolutamente gettare discredito sulla città per l’episodio di un singolo”.

A ottobre scorso erano emerse minacce nei confronti dei figli della sindaca, che aveva denunciato un boss locale. “Abbiamo avuto tanta paura per quello che è successo ieri ma non ritengo che i due episodi siano per nulla collegabili“, aggiunge. Subito sono scattate le indagini. I carabinieri hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza attive sul territorio. L’obiettivo è quello di dare un volto e un nome ai due rapinatori.

Vicinanza e solidarietà dopo il triste episodio

“Al sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, va tutta la mia vicinanza e solidarietà dopo il triste episodio: lei e il marito sono stati vittime di una rapina armata. Da presidente della commissione Anticamorra lavoreremo con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per aumentare la sicurezza dei cittadini e liberare alcuni territori della provincia di Napoli da sacche di delinquenza e criminalità”. Lo dichiara il presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega.