Paura nel cuore della notte per l’incendio di un deposito con stoffe di un’industria tessile a Sant’Antonio Abate. Il rogo si è verificato in via Masseria Lenza, altezza civico 24, un’area situata nella periferia cittadina. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dall’odore acre del fumo e dalle fiamme.

Sant’Antonio Abate, incendio nel deposito di stoffe: indagini in corso

Sul posto, dopo pochi minuti, si sono recati i vigili del fuoco del locale distaccamento, al fine di spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona. In via Masseria Lena sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo di Castellammare, agli ordini del capitano Carlo Venturini e del tenente Tommaso Errico, per effettuare tutti i rilievi del caso. Il deposito era di proprietà di una pensionata del posto. I locali sono andati completamente distrutti. Le fiamme sono state domate a fatica dai pompieri.

Obiettivo: accertare la matrice e l’origine dell’incendio

E subito sono partite le indagini delle forze dell’ordine, per accertare la matrice e l’origine dell’incendio. Non si esclude possa essere stato di natura dolosa e quindi i militari dell’Arma stanno indagando, per capire se si è trattato di un avvertimento. Tanto più che ci sono precedenti specifici non solo nella stessa Sant’Antonio Abate, ma anche negli altri comuni del circondario.