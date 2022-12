Prima di entrare nel Teatro Villa Caracciolo veniamo accolti, all’ingresso, da splendide architetture rosseggianti: il “piennolo”. Nella lingua napoletana significa “pendolo” cioè una varietà di pomodoro coltivata esclusivamente sulle pendici vulcaniche del Vesuvio e conservati “al filo” penzolanti. Il piennolo è perfino rappresentato nella scena del tradizionale presepe napoletano.

La Città di Pollena Trocchia è l’area tipica di produzione e conservazione del Pomodorino del Piennolo e coincide con il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio alle falde del Monte Somma, padre del Vesuvio. Dopo essere stati accolti, dall’oro rosso del Vesuvio, entriamo in Teatro. Pochi minuti di sound check per tutti gli artisti e si inizia la serata di beneficenza per l’AIL Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. L’evento, dal titolo “Buon NatAIL 2022”, si è svolto presso il Teatro Villa Caracciolo.

Un Augurio in Musica, con lo sguardo verso la beneficenza e con la partecipazione gratuita di molti artisti: Salvatore Minopoli, Francesco Liuzzi, Susy Liparulo, Pino Paolessi, Roberta Minieri, Edoardo Scuotto, Gustavo Martucci, Gaetano Ascione, il Soprano Teresa Sparaco, Sasà Dolmetti & Carmen.

La kermesse è stata condotta dall’attrice e presentatrice Carmen di Pierno.

Al termine, della prima parte dello spettacolo, una classica e spassosa Tombolata napoletana condotta da Gaspare Scognamiglio Presidente Associazione “Amici per sempre” il cui ricavato delle cartelle è stato devoluto all’AIL.

Dalla tradizione della tombola si continua con la seconda parte dell’esibizione degli artisti sul palco. La riuscita serata è stata organizzata da Gio Calabria, patron della Rassegna Premio ” ‘O sole ‘e Napule” vetrina della canzone napoletana edita e inedita che riesce, con verace passione verso la musica, a radunare artisti provenienti anche da altre Regioni italiane.

Cosi dal piennolo, da protagonista all’ingresso del Teatro Villa Caracciolo, al brindisi finale con tutti gli artisti e la chiusura sul palco insieme cantando Tammuriata Nera.