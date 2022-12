Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, nell’ambito dei servizi predisposti per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio Punto di Svolta- Santa Maria la Carità disputatosi presso lo stadio “Caduti di Brema” nel quartiere Barra, hanno notato un uomo che, poco prima dell’inizio della partita, ha acceso due bengala.

I poliziotti lo hanno raggiunto ed identificato per un 49enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per accensione di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.