Raid a colpi di pistola contro un ragazzo di 16 anni a Napoli. L’inquietante episodio è avvenuto nelle scorse ore nel capoluogo campano. Il giovane è stato medicato nell’Ospedale del Mare di “Ponticelli” per una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra.

Raid a colpi di pistola contro un ragazzo di 16 anni a Napoli: indagini in corso

L’ogiva è stata estratta. Dieci giorni la prognosi dei medici. Secondo il racconto fornito alle forze dell’ordine, sarebbe stato colpito da due persone, entrate in azione in sella a uno scooter e con il casco integrale in testa.

L’episodio al corso Garibaldi

Il raid, sempre secondo la versione fornita dal giovane, è scattato mentre stava camminando lungo corso Garibaldi, verso piazza Carlo III. Sull’accaduto sono in corso indagini della Polizia di Stato.