Porta a casa un altro 3-0 il Volley Napoli, che chiude la prima fase della stagione in cima alla classifica a quota 23 punti, al pari di Intec Service SG Volley. Una gara tenuta sotto controllo per tutta la sua durata quella contro Partenope, che ha consentito alle azzurre di arrivare alla sosta di Natale con convinzione dei propri mezzi e cariche per preparare il big match del 7 gennaio.

«Partita tranquilla, affrontata da squadra matura e chiusa senza fronzoli. Ho avuto la possibilità di far giocare tutte e tutte hanno risposto presente». Parole che esprimono sicurezza nei confronti della propria rosa da parte di mister Alessandro Maione, che può godersi le feste natalizie dopo aver portato a casa l’ottava vittoria su otto partite giocate.

Ottima prova da parte della banda Flavia Coppola, che ha dimostrato le sue qualità in questa sfida contro Partenope. «Sono contenta della mia prestazione, ma credo sempre di poter fare di più. Sono soddisfatta della squadra in general e credo che il duro lavoro che facciamo durante gli allenamenti si veda in partita».

Meritato riposo, quindi, per le partenopee del Volley Napoli, che da primatiste in classifica mettono così un punto alla prima parte della stagione. I giochi si riapriranno il 7 gennaio alla palestra IC Don Giustino Russolillo Plesso Torricelli a Pianura di Napoli per il big match di vertice classifica tra Consorzio e Intec Service SG Volley.

«Siamo super cariche per il big match, queste sono le partite che ci entusiasmano e che non vediamo l’ora di affrontare con grinta e determinazione. – Queste le parole di Flavia Coppola. – Stiamo lavorando duramente in palestra, sono sicura riusciremo a raggiungere grandi obiettivi».