L’A.D.A., Associazione che dal 1955 aggrega tutti i Direttori d’Albergo d’Italia con la sua delegazione regionale Campania ha vissuto anche quest’anno un gran bel momento per lo scambio auguri in prossimità della festività natalizie.

L’incontro 2022 dei soci campani di A.D.A., quest’anno ha assunto una particolare rilevanza per la presenza di Giuseppe Bussetti che ha condotto la presidenza, in modo egregio per due mandati, complessivamente otto anni, di conseguenza dopo il lungo periodo ha ceduto lo scettro della direzione del sodalizio nella nostra regione al neo eletto Lucio D’Orsi, il quale ha ottenuto un ampio suffragio di voti da parte degli iscritti aventi diritto, che dal giorno 15 dicembre c.a. gli hanno affidato la presidenza per i prossimi 4 anni.

Il nuovo direttivo di A.D.A. Campania risultata così composto: Delegato presidente Lucio D’Orsi direttore e proprietario del “Majestic Palace Hotel” di Sant’Agnello-Sorrento con ristorante stellato “Don Geppi” e terrazza DRY Martini – Javier de Las Muelas, Vice presidente Raffaele D’Emilio ex direttore “Holiday Inn” ora consulente e Tesoriere Moira Messinese direttive hotel Capodimonte.

Ad ospitare l’evento di quest’anno, l’ultimo organizzato dall’uscente presidente Bussetti, è stata l’incantevole Villa Damasco Luxury Events che con l’Hotel Poseidon rappresentano due attraenti location per poter dominare e godere la panoramica visione dell’intero golfo di Pozzuoli Bagnoli, Nisida, Capri e Napoli.

La struttura di Villa Damasco, con la sua panoramica terrazza con vista su uno dei luoghi più belli della Campania, in uno scenario dove la bellezza della natura si sposa con la squisita accoglienza e una raffinata enogastronomia curata dalla S.r.l. di Sergio De Simone, gestione eventi unitamente alla consorte Consuelo addetta all’accoglienza, specialisti e leader nell’organizzazione di eventi e ricevimenti, è stato il modo più bello da parte di Bussetti, per salutare i suoi soci. Un Bussetti che, ora nel direttivo campano, concordemente con D’Orsi suo successore, intende collaborargli nello sviluppo del lavoro intrapreso e nell’impegnativo programma che l’attuale presidente intende realizzare con grande impegno per l’evoluzione e crescita di ADA Campania. Alla degustazione del ricco aperitivo e l’accoglienza riservata agli invitati della serata, ha fatto seguito l’invito ad accomodarsi tutti in sala per assaporare gli ottimi piatti realizzati e curati dallo chef Marco Ricci, che a termine cena ha ricevuto dagli invitati un grande applauso.

Tutti gli intervenuti al momento associativo di scambio auguri per le festività di fine anno, hanno espresso soddisfazione per la scelta della location fatta da Bussetti e per l’alto e perfetto servizio in sala curato dal personale tutto, sotto i vigili occhi e consigli direttivi impartiti dal Prof. Renato De Simone, papà di Sergio e da Consuelo nuora di Renato. Ad allietare tutti con la sua Swing band, un melodioso ed avvincente trio jazz, non poteva mancare il maestro Lello Pugliese, uno storico amico dell’associazione che ha voluto la serata, alla quale v’è stata una grande partecipazione di diversi sponsor A.D.A.: Ammon, Dorelan, World tours , Aniello Pacifico Nestlè, hero, Tipografia Volpicelli, Ederchimica e Nicola Castaldo fotografo – social media.

Inoltre da evidenziare fra i presenti alla cena, i mass media dell’informazione con la giornalista Sabrina Abbrunzo per Capri Event ed altri inviati di numerose testate OnLine e per le TV Raffaele Carlino accompagnato dall’operatore Giuseppe Tardi per Campania Felix TV e la giornalista Odile Mannini con Raffaele Mele operatore e fotografo ed ancora Vito Cerbone, noto fotografo, gran professionista di scatti a personaggi Vip e favolosi eventi e manifestazioni.

Il saluto e gli auguri per le festività a tutti gli invitati, il ringraziamento di Bussetti a tutto il direttivo regionale dell’A.D.A., l’intervento di D’Orsi e dei tanti direttori presenti, unitamente ad un ringraziamento agli sponsor e sostenitori della kermesse a cui ha fatto seguito una loro breve presentazione ed infine i ringraziamenti alle consorelle associazioni presenti A.M.I.R.A. con il vice fiduciario della sezione Napoli Enzo D’Adamo e la responsabile nazionale delle Amirine Isabella Sorgente ed A.I.B.E.S. con il vice fiduciario regionale campano Rosario Restino, sono stati i momenti conclusivi di una gran bella serata e di un cordialissimo arrivederci al 2023.

