Un party in piena regola per i più piccoli, per festeggiare il Natale e salutare il 2022 con sorrisi e sapori del territorio; per domani 21 dicembre alle ore 18 l’Associazione Ristoratori Lubrensi ha organizzato una grande festa in piazza Vescovado. Burattini, tarantella, zucchero filato e zeppole di Natale il party serale dedicati ai piccoli animerà la piazza principale di Massa Lubrense, in pieno centro, per festeggiare con le famiglie del territorio l’anno del risveglio sociale e della riapertura al mondo.

“È’ stato un anno intenso – commenta Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – che ci ha visti protagonisti in ambito sociale, artistico e turistico. Ringrazio l’amministrazione comunale, i nostri partner ma soprattutto gli associati che stanno credendo in questo percorso di promozione territoriale che per il prossimo anno ci vedrà ancora più impegnati per supportare al meglio il mondo della ristorazione che rappresentiamo e il nostro meraviglioso Pese in tutte le sue frazioni.

L’evento del 21 dicembre sarà dunque una party dedicato al territorio e soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, che si potranno divertire tra musica, danze e bontà a cura dell’Associazione Ristoratori Lubrensi.