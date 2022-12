Ancora una strage di gatti nel centro di Pimonte: ad agire sarebbe un vero e proprio “serial killer”, che ha l’abitudine di colpire nella stessa zona. Nel mirino è finito nuovamente un giardino privato situato nei pressi del centro cittadino, a pochi passi da piazza Roma. E’ qui che i proprietari accudivano da tempo una colonia felina. Persone molto sensibili, da sempre amanti degli animali e che hanno subito un vero choc.

E’ stata infatti terribile la scoperta fatta da Federico Lauritano, la scorsa mattina: quando si è recato nel giardino per dare da mangiare ai suoi gatti, si è subito accorto di quanto era accaduto.

Pimonte, nuova strage di gatti nel centro: è allarme e caccia al serial killer

“Domenica mattina ho trovato nel mio giardino di casa 6 dei miei 7 gatti sdraiati a terra – afferma – Avvicinatomi, mi sono accorto che 4 erano già morti e due agonizzanti. Dopo qualche minuto, sono morti anche loro. Sicuramente sono stati avvelenati – continua – in quanto gli stessi non presentavano segni di percosse. L’unico segno che era ben visibile era della schiuma che usciva dalla bocca di tutti i felini.

Il settimo gatto invece non si trova più. Tutto ciò è assurdo, spero che i responsabili di questo ignobile gesto vengano quanto prima individuati. Ma soprattutto – conclude – spero che non si verifichi mai più una cosa del genere”. Tanto più che nella stessa proprietà ci sono dei precedenti specifici. Appena pochi mesi fa, infatti, un’altra colonia felina fu sterminata, sempre col veleno.

Le associazioni animaliste hanno chiesto al sindaco di intervenire con urgenza

In quel caso morirono 8 gatti. Al momento il colpevole non è stato ancora individuato, anche se qualche sospetto già ci sarebbe. Le associazioni animaliste hanno chiesto al sindaco Francesco Somma di intervenire con urgenza per evitare altri avvelenamenti, utilizzando le registrazioni delle numerose telecamere presenti in zona per la raccolta di indizi a supporto delle indagini in corso.

Purtroppo non è la prima volta che a Pimonte si verificano episodi del genere. In passato sono stati numerosi anche i cani avvelenati in varie zone del paese. Un vero e proprio orrore che non conosce fine.