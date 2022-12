Proseguono gli appuntamenti di “Natale e Capodanno a Ravello”, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Ravello in collaborazione con la Fondazione Ravello.

Per i prossimi giorni, si segnalano domani 21 dicembre alle ore 20, all’auditorium Oscar Niemeyer, “Christmas Show, arte e speranza”, uno spettacolo di beneficenza in collaborazione con Asd New directions mentre il 22 dicembre, a partire dalle ore 15, nei giardini di Monsignor Giuseppe Imperato e nella Sala Frau, la prima edizione del Villaggio di Babbo Natale, in collaborazione con l’associazione Are Ere Ire.

La manifestazione proseguirà per l’intera giornata di venerdì 23 dicembre, con laboratori, trampolieri, maghi e burattini e tante occasioni di divertimento per i più piccoli.

Domenica 25 dicembre, dalle ore 8 alle 12, le melodie pastorali degli zampognari allieteranno il giorno del Santo Natale, con interventi in tutte le frazioni di Ravello.

Lunedì 26 dicembre, spazio alla musica, alle re 19, all’auditorium Oscar Niemeyer, con il concerto di Santo Stefano della Gerardo Di Lella Grand Orchestra, a cura della Fondazione Ravello.

Martedì 27 dicembre, alle ore 9, con partenza dal piazza Duomo, il VI Memorial Teresa Cioffi, con una passeggiata in montagna. Alle ore 20, all’auditorium Oscar Niemeyer, l’atteso concerto di Clementino.

Mercoledì 28 dicembre, alle ore 11, all’auditorium Oscar Niemeyer, si sarà “Bollissimo”, spettacolo del “mago delle bolle di sapone”, Michele Cafaggi. Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, con spettacoli, sempre raffinati, coinvolgenti e ricchi di clownerie.

Giovedì 29, alle ore 8.30, con partenza da piazza Duomo, un’escursione a Monte Cerreto per dare il benvenuto al 2023 con un brindisi in vetta, a cura dell’A.S.D. Movicoast.