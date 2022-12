MOMAG Gragnano professionalità e passione al servizio della formazione

L’Associazione Moda Mare Artigiani Gragnanesi entra nelle scuole per proporsi ai giovani attraverso nuovi corsi di formazione. MOMAG Gragnano si mette al servizio della formazione con professionalità e passione, i corsi saranno infatti dedicati all’acquisizione delle conoscenze fondamentali dei metodi di lavoro del settore Moda Mare.

L’associazione, costituitasi in via Vittorio Veneto, nella sede dalla Casa Comunale, il 28 aprile 2022, alla presenza del Sindaco Nello D’Auria, si era già proposta di organizzare e gestire anche eventi di carattere culturale, come ad esempio mostre, convegni, manifestazioni, spettacoli, etc., occupandosi anche di formazione, appunto attraverso la promozione dell’istruzione e della formazione professionale.

Gragnano è un territorio profondamente caratterizzato da una forte tradizione tessile, tanto è vero che – come riferiscono le stesse aziende che costituiscono il Moda Mare gragnanese – il periodo d’oro delle imprese locali di costumi da bagno è stato tra la fine degli anni ’70 e tutti gli anni ’90, quando nella Città di Gragnano si è arrivati a confezionare il 20% dell’intera produzione nazionale. Va aggiunto anche che Gragnano, insieme al prodotto principe della tavole italiane (la pasta), è ancora oggi il comune italiano che raccoglie al suo interno più aziende di costumi da bagno.

L’intesa con l’Istituto Istruzione Superiore Enzo Ferrari

Il corso di formazione in “manodopera industriale nel settore moda mare” promosso dall’Associazione MOMAG si accorda al programma scolastico svolto dagli studenti frequentanti il terzo, il quarto ed il quinto anno del percorso di istruzione professionale statale “Industria e Artigianato per il made in Italy” dell’I.I.S. Enzo Ferrari. Il percorso è mirato infatti all’acquisizione delle conoscenze fondamentali dei metodi di lavoro del settore moda mare. Le aziende produttrici a tal proposito metteranno a disposizione anche dei materiali per la lavorazione scolastica.

MOMAG si presenta agli studenti

MOMAG – rappresentata dai titolari delle aziende di Moda Mare GIADAMARINA, BENEDETTA DANIELI, YLIOS, SOULÈ, GOCCIA BLÙ, AGHÈ MARE, G&C srls, BIMA, FOX PRINT, SEAROUND COUTURE, ANNA B, DA-MÒ, SAGIMAR, PLAYAMAR – ha preparato un excursus storico sul settore dei costumi da bagno, spiegando ai ragazzi come è cambiato il modo di vestire nel corso degli ultimi due secoli, passando poi dagli anni ’20 al 1946, quando venne introdotto il bikini, ricordando il 1961 con la rivoluzione e la novità della Lycra, che garantirà poi aderenza al corpo ed una asciugatura veloce.

Tra i primi obiettivi del Moda Mare Artigiani Gragnanesi vi è quindi proprio quello della formazione, è la Presidente D’Orso infatti ad annunciare che l’associazione si propone di “fare formazione attraverso gli Istituti professionali al fine di far emergere opportunità lavorative”, ma anche di trasmettere la professione e la loro arte agli alunni. La D’Orso ha inoltre ringraziato la Dirigente Scolastica Izzo per essersi resa disponibile alla realizzazione del progetto nelle sedi di Gragnano e Castellammare di Stabia.

L’associazione del Moda Mare gragnanese ha tenuto il suo intervento presso la sede associata del Ferrari in via Santa Croce a Gragnano (ricordiamo che l’Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari ha la sua sede centrale a Castellammare di Stabia in via Savorito, dove si è tenuto un altro incontro, sempre nella stessa mattinata. Il Ferrari dispone anche di una succursale in via D’Annunzio, nella Città delle Acque).

MOMAG spiega come si articolerà il corso

Il corso è finalizzato alla formazione di sarti, tagliatori professionisti ed operatori tessili, che saranno pronti all’inserimento nel settore aziendale di riferimento. L’obiettivo è anche quello di consentire l’acquisizione delle capacità che serviranno per riuscire a lavorare in un team. Gli studenti verranno infatti coinvolti in un progetto che simula la realtà lavorativa.

Verrà mostrato come avviene il processo produttivo per la realizzazione di un capo moda mare. Si approfondiranno i temi disegno & stile per l’unione della creatività e della tecnica, poi quelli della scelta del tessuto e degli accessori, quindi le tipologie e le finalità dei materiali, di tutti i tipi di modelli e della loro vestibilità. Carta modello, taglio a mano libera e con taglierina, cucitura & confezionamento, i vari tipi di cuciture e di macchine da adoperare per la produzione del capo, il capo d’abbigliamento finito ed il packaging, oltre a visionare e ad apprendere tutto ciò che occorre per poter consegnare il capo al cliente, quindi il cartellino, l’imbustamento, etc. Per finire grande attenzione sarà riposta nello smaltimento dei rifiuti e sui metodi di smaltimento degli scarti, sempre nel rispetto dell’ambiente.

L’Assessore De Riso augura agli studenti di crescere nel settore Moda Mare in campo internazionale

Era presente all’incontro anche l’Assessore Luca De Riso, il quale ha invitato gli studenti, che hanno assistito all’evento, a credere nel progetto di formazione anche per via della possibilità che avranno di incontrare le aziende produttrici, ottenendo così un’esperienza diretta sul campo lavorativo ed una riduzione dei tempi di conoscenza e di formazione pratica. L’assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive ha anche spiegato che, proprio attraverso questa connessione tra imprenditori, scuola ed amministrazione, si riusciranno a ridurre le distanze tra il mondo del lavoro e la scuola, inoltre che questo potrà portare gli studenti ad accedere prima alla produzione, mentre, allo stesso tempo, gli imprenditori avranno una forza lavoro specializzata. De Riso ha anche augurato ai ragazzi di crescere nel Moda Mare in campo internazionale, oltreché di poterli rivedere a fine corso, a maggio 2023 e prima del periodo delle vacanze estive, con addosso un costume prodotto da loro stessi.

Alcuni modelli prodotti dagli studenti del Ferrari di Gragnano

Pubblichiamo alcuni lavori eseguiti dalle classi quarta e quinta dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, articolazione moda dell’I.I.S. Enzo Ferrari, sede di via Santa Croce, Gragnano.

Le aziende ed i relativi titolari intervenuti il 20 dicembre 2022 al “Ferrari”: oltre ad Annalisa D’Orso di “YLIOS”, che ha introdotto il progetto, si è parlato di storia con l’intervenuto di Luigi Donnarumma di “ANNA B”, successivamente si è spiegato il programma con Antonio Gargiulo di “GIADAMARINA”. Alfonso Coppola di “FOX PRINT” si è soffermato sullo stile, disegno e tessuti, Giovanni D’Amora di “DA MO'” sui cartamodelli, Orsola Danisi di “BENEDETTA DANIELI” sulla fase della cucitura.

Andrea Ippolito