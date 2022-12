Il Comitato Esecutivo di Eic, riunitosi nel pomeriggio nel quartier generale di via De Gasperi, ha dato il via libera al progetto definitivo che riguarda il completamento della rete fognaria nel Comune di Mondragone, per un investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro (7.869.588,20).

Completamento della rete fognaria a Mondragone: c’è l’ok al progetto definitivo

Un intervento, previsto dal Piano d’Ambito Regionale adottato dall’Eic nel dicembre 2021, che rientra nell’accordo di programma, del valore complessivo di circa 170 milioni di euro, sottoscritto da Eic, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Commissariato Unico per la Depurazione e Regione Campania che prevede la realizzazione di 49 interventi finalizzati all’eliminazione delle procedure di infrazione europee in materia di fognature e depurazione.

Smaltimento delle acque nere e piovane

L’opera risolverà le criticità riguardo lo smaltimento delle acque nere e piovane nel centro urbano del territorio comunale, a nord e a sud della via Domitiana. In particolare i lavori interesseranno il sistema fognario sito nell’area del lido di Mondragone, dove frequentemente si manifestano pericolosi allagamenti in occasione di eventi piovosi anche non particolarmente intensi. I tratti di intervento saranno interessati anche da tutte le opere accessorie, caditoie, griglie, pozzetti, per rendere la rete efficiente e ripristinare le relative sedi stradali.

“Un settore che sconta ritardi decennali”

“Abbiamo il difficile compito di mettere ordine in un settore che sconta ritardi decennali”, ha spiegato il presidente Luca Mascolo al termine della seduta. “Il miglioramento delle infrastrutture del servizio idrico integrato della Campania rappresenta uno dei nostri obiettivi. Anche l’intervento di Mondragone va in questa direzione e rappresenta un’altra tappa verso il superamento delle procedure di infrazione europee legate al sistema fognario-depurativo che costano all’Italia multe salate”.