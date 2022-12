L’Amministrazione Comunale conferma la volontà di promuovere l’intero territorio vicano. In occasione delle festività natalizie, ha realizzato alcune iniziative che si svolgeranno non solo nel centro cittadino ma anche nelle tredici borgate che compongono il territorio.

Nell’ottica di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica natalizia va inquadrata la realizzazione dell’evento “Luna Park di Natale – Di casale in casale”, inserito nel calendario di eventi finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Quattro pomeriggi assieme alla “Compagnia degli Sbuffi” che delizieranno i nostri piccoli con “Burattini & Cioccolata”, uno spettacolare evento di animazione rivolto a bambini di ogni età. Si partirà lunedì 26 dicembre a Massaquano, il 27 dicembre a Moiano, il 28 dicembre ad Arola e infine il 29 dicembre nel centro Cittadino. Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 spazio per allestimenti, postazioni per fotografie, bolle di sapone, burattini, laboratori e dolci per tutti i gusti.

“Per noi è importante creare momenti di svago e di gioia – – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello -. Per questo Natale ci siamo prefissati l’idea di coinvolgere tutti i borghi della nostra città. I numeri di questi giorni ci spingono a guardare con fiducia questi giorni di festa in attesa dell’anno nuovo, assieme ai nostri piccoli. I sorrisi dei bambini sono le fondamenta di una comunità e il più bel regalo che possiamo ricevere”.