Sacchi a pelo, pasti caldi e buoni spesa, per i più bisognosi della città di Napoli: il 22, 23 e 24 dicembre 2022 i volontari dell’Associazione Unilpe nel Sociale Aps ha previsto numerosi punti solidali nel capoluogo partenopeo.

Napoli, punti solidali per i più bisognosi: l’impegno dei volontari di Unilpe nel Sociale

“L’Associazione Unilpe nel Sociale Aps – ha spiegato la presidente Sara Di Somma – è da anni impegnata in attività a sostegno dei più fragili della nostra città. Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie, abbiamo intenzione di testimoniare un segno di vicinanza e di comunità per coloro che si trovano in una situazione di difficoltà, provando a portare un piccolo sollievo”.

Sacchi a pelo, pasti caldi e buoni spesa

Come già accennato oggi, domani e alla vigilia di Natale, i volontari distribuiranno sacchi a pelo, pasti caldi e buoni spesa. Nello specifico, saranno organizzati dei punti solidali fuori la mensa della chiesa del Carmine, in piazza Garibaldi, nell’area della Galleria Principe di Napoli e in prossimità della Galleria Umberto.