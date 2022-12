Ha accordato un passaggio in auto ad un conoscente e poi lo ha rapinato: è quanto accaduto ieri a Castellammare di Stabia in pieno centro. In manette è finito un 20enne di Gragnano, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai carabinieri poco dopo i fatti.

“Mi dai un passaggio?”: 46enne picchiato e rapinato a Castellammare

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia e quelli della stazione di Lettere sono intervenuti ieri sera presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo”. Un uomo di 46 anni era arrivato poco prima con una vistosa ferita alla testa. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe salito nell’auto di un conoscente per approfittare di un passaggio.

Le indagini dei carabinieri avviate immediatamente

Il suo accompagnatore, giunti in via Regina Margherita lo avrebbe fatto scendere e poi lo avrebbe pestato. Avrebbe poi infierito colpendolo alla testa con il calcio di una pistola, frugando e prelevando dalle sue tasche la somma di 900 euro. Grazie alle indagini avviate immediatamente i militari hanno identificato e individuato l’aggressore e lo hanno raggiunto a Gragnano, in via Quarantola.

E’ così finito in manette Tommaso Mascolo, 20enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine, sottoposto a fermo perché gravemente indiziato della rapina compiuta poco prima. Sequestrata anche una pistola a salve senza tappo rosso. Il giovane è ora in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. Per la vittima 4 giorni di prognosi.