Sono quattro gli stalli di sosta gratuita istituiti a Sorrento, riservati a donne in stato di gravidanza e a genitori con bambini di età non superiore a due anni.

Le aree sono usufruibili esclusivamente da vetture munite di un “contrassegno temporaneo rosa”, rilasciato dal comando di polizia municipale ai residenti in possesso dei requisiti, e sono presenti in piazza Sant’Antonino, nei pressi della casa comunale, in corso Italia, di fronte all’Ufficio Postale, in via degli Aranci, nei pressi dell’istituto comprensivo “Torquato Tasso”, e in via Parsano, all’altezza del civico 15.