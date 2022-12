Juve Stabia di misura sulla Gelbison: è 1-0 allo stadio Menti. Gli stabiesi iniziano bene il girone di ritorno vincendo l’ultima partita dell’anno solare contro la Gelbison. Le vespe fanno loro il derby contro la squadra cilentana vincendo per 1-0 grazie ad una zampata del bomber Zigoni nella ripresa.

Dopo un primo tempo soporifero, i gialloblu’ mettono la freccia nella ripresa capitalizzando l’unica occasione gol creata con Zigoni su assist di Dell’Orfanello. La Gelbison, rimaneggiata nelle sue fila, ha fatto pochissimo: si pensi che ha conquistato solo un corner all’ultimo minuto di gara. Con questa vittoria la Juve Stabia consolida il quarto posto con 32 punti in classifica. Alla ripresa del campionato ci sarà il derby contro la Turris.

La partita

La Juve Stabia si presenta con il 4-3-3: in difesa Dell’Orfanello al posto dello squalificato Mignanelli. A centrocampo e in attacco ci sono Gerbo e Santos dal primo minuto. La Gelbison, con qualche defezione, si dispone con il 3-5-2: in attacco Faella e De Sena.

Al 10′ il primo tiro in porta è appannaggio della Gelbison con Faella dai venti metri che impegna a terra Barosi. Al 16′ risponde la Juve Stabia dopo azione personale di Silipo sulla destra, conclusione a lato. La Juve Stabia prova ad accelerare i ritmi con le incursioni di Pandolfi e Silipo sulle due fasce. Praticamente nel primo tempo zero occasioni e zero emozioni.

Anche nella ripresa il ritmo della partita non si alza. Al 17′ mister Colucci mette forze fresche in attacco inserendo D’Agostino, Zigoni e Guarracino al posto del tridente di partenza. Si sbocca quindi il match (22′) con il vantaggio della Juve Stabia: discesa sulla sinistra di Dell’Orfanello, assist a centro area per Zigoni che insacca di piatto destro. Al 34′ De Sena colpisce di testa in area su cross da destra con palla di poco a lato. La Gelbison non riesce a imbastire una efficace reazione e la Juve Stabia conquista tre punti pesanti, festeggiando sotto la curva con i propri calorosi supporter.

Le dichiarazioni

Mister Colucci, Juve Stabia: “Sono contento della vittoria. Non era scontata. I ragazzi non mollano mai e sono stati bravi a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ho esultato anche io sotto la curva con i ragazzi e i tifosi. La Gelbison è una buona squadra, è stata una partita conquistata conquistata con gli artigli, anche grazie ai cambi. Non era scontato fare 32 punti a questo punto del torneo. A volte è difficile giocare facile, lo dico spesso ai ragazzi. Questi ragazzi stringono i denti, giocano stringendo i denti anche con infortuni.Sono contento che Zigoni abbia fatto gol. Dobbiamo continuare a essere bravi sulle preventive, comunque meglio perdere una partita per 4-0 che quattro per 1-0. Questa volta siamo stati più attenti in difesa rispetto a Cerignola e siamo ritornati a essere bunker in retroguardia”.

Mister De Sanzo, Gelbison: “Posso elogiare i miei ragazzi dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta di oggi.Potevamo fare di più, abbiamo dei ragazzi che sudano la maglia. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno dato tutto contro una forte Juve Stabia.Questi ragazzi si meritano l’elogio di tutto il comprensorio, devono combattere nonostante le assenze. Per il mercato dobbiamo vedere se arriva qualche rinforzo. La società sta vedendo in questo senso”.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6; Maggioni 6 Altobelli 6 Caldore 6 Dell’Orfanello 6.5; Gerbo 6 Berardocco 6 Ricci 6 (5′ st Scaccabarozzi 6) Silipo 6 (17′ st D’Agostino 6.5) Santos 6 (17′ st Zigoni 7) Pandolfi 6 (17′ st Guarracino 6.5) All.: Colucci 6.5.

Gelbison (3-5-2): D’Agostino 5.5; Cargnelutti 5.5 Gilli 5.5 Loreto 5.5 (42′ st Sane sv); Nunziante 5 Papa 5 (42′ st Citarella sv) Uliano 5.5 Savini 5 Onda 5 (31′ st Kyeremateng 5); Faella 5.5 De Sena 5.5. All.: De Sanzo 5.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste 6. Marcatori: 22′ st Zigoni (JS). Ammoniti: Gerbo (JS), Nunziante (G), Onda (G), Papa (G), Berardocco (JS), Gilli (G) Note: spettatori circa 1.500. Angoli: 3-1. Recupero: 0′ pt- 4’st.

Domenico Ferraro