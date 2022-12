Si è svolto presso il Gold Tower Lifestyle Hotel il brindisi di fine d’anno dei sostenitori del magistrato antimafia e consigliere del Comune di Napoli Catello Maresca. L’occasione è stata anche un’opportunità di confronto per la pianificazione degli obiettivi politici futuri per il prossimo anno.

Napoli, evento di fine anno per i sostenitori di Catello Maresca: “Testa alta e libertà”

Un focus importante, come ha dichiarato il braccio destro del magistrato, nonché consigliere della Città Metropolitana, Vincenzo Cirillo che ha poi aggiunto: “Ho fatto politica solo per lasciare un segno del mio passaggio. Con il mio pragmatismo ho sempre cercato di sistemare le tante cose che non andavano o non funzionavano. E nel mio piccolo ho sempre fatto di tutto per risolverle, al fine di lasciare in ogni mio incarico un segno del mio operato”.

Cirillo ha poi aggiunto: “Quando ebbi l’opportunità di conoscere Catello non ci ho pensato nemmeno due volte a sostenerlo. Eppure poteva essere più semplice per me sostenere Manfredi, appartenevo a quella parte politica. Ma non potevo girarmi dall’altro lato, perché quell’incontro ha smosso qualcosa in me e, quindi, gli sono stato vicino, ma sono stato attaccato. Alla fine quello che conta è quello che rimane ed è quello che tu a testa alta fai, affronti”.

“Sinergia e comunione di intenti”

Il consigliere ha poi concluso: “Quando ho riscontrato in Maresca i miei stessi valori e la mia stessa educazione mi sono fermato e ho detto: qua o finisco di fare politica o continuo finalmente a testa alta e con la libertà di fare determinate azioni. Quindi sono con Catello Maresca e sono convinto che sinergia e comunione di intenti ci porteranno a fare grandi cose per il bene dei nostri territori”.