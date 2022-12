Il Volley Napoli abbraccia il progetto di ABIO per portare la magia del Natale ai bambini in ospedale. Un momento di socialità fuori dal campo per le ragazze della Serie C, che in vista del Natale hanno deciso di aprire il cuore ai piccoli pazienti negli ospedali. La società del Consorzio Volley Napoli ha infatti aderito al progetto di ABIO Napoli (Associazione per il Bambino in Ospedale), che da quasi 23 anni si occupa di sostenere i bambini e le famiglie per rendere il meno traumatica possibile l’esperienza dell’ospedalizzazione.

Per questo Natale le azzurre del Volley Napoli hanno partecipato con una donazione alla raccolta di giocattoli e libri di ABIO per portare la magia natalizia nelle corsie degli ospedali. Durante l’incontro con il Presidente, Elio Alfieri, il Vicepresidente e Segretario Generale Cristiano Colicchio e la Responsabile della comunicazione Sofia Mariangela, le azzurre, accompagnate dal Responsabile della comunicazione e del marketing Mario Nappi, hanno ascoltato con interesse il lavoro e la mission dell’associazione.

«Giocare aiuta a guarire»: bastano queste poche parole per comprendere il focus di ABIO. I volontari agiscono promuovendo attività ludiche per colorare le giornate dei bambini in ospedale, cercando di allontanarli dalla situazione difficile che sono chiamati ad affrontare. Un impegno costante, che, nonostante questi anni difficili lontano dalle corsie degli ospedali, continua a trovare attuazione con entusiasmo ed energia da parte dei suoi associati.

Un bellissimo momento per le atlete del Volley Napoli, Chiara Fiore, Miriam Tufo e il capitano Federica Fusco, che hanno raccontato ai presenti il loro ottimo percorso nel campionato di Serie C. Un’occasione per regalare gioia ed emozione, travalicando i confini del campo da gioco, ed un modo diverso, più speciale, per augurare a tutti un felice Natale.