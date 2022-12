Il “Ciuccio di fuoco” per dire addio al 2022. Il conto alla rovescia per salutare il nuovo anno. E poi musica, animazione e lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Il Capodanno a Sorrento regalerà a cittadini e visitatori anche tante occasioni di intrattenimento in piazza.

Si parte la mattina del 31 dicembre, con due appuntamenti dedicati ai più piccoli.

A partire dalle ore 10 e fino a tarda sera, piazza Tasso, il teatrino di burattini dei Fratelli Mercurio. Dalle ore 10 alle 13, all’Igloo Christmas Village di Villa Fiorentino, ci sono le favole di Mela e Pastrocchio, recitate dall’attrice Melania Esposito. Per gli amanti della musica, il teatro comunale Tasso propone, alle ore 11.30, il Concerto di fine anno della S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra.

Spazio al folclore, alle ore 18, in piazza Tasso, con l’accensione del tradizionale “Ciuccio di fuoco”, e l’esibizione musicale itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina”, con la partecipazione dell’attore Marco Palmieri.

Dalle ore 23 si entra nel vivo, con il palco allestito in piazza Tasso, dove si attenderà lo scoccare della mezzanotte in compagnia dei dj Nando Fruscio e Miguel Verdolva alla consolle, accompagnati dalla voce di Emsi Gallo. In programma anche l’esibizione della NysBand, con il vincitore del talent “The Winner is…” Mr. Sabba, insieme ad Alessandro Crescenzo al piano ed alle tastiere, Federico Palomba Porzio alla batteria, Luca Costanzo al basso, Alessandro Mormile alle chitarre e Roberta Andreozzi, seconda vocalist. Dopo il brindisi, all’una, occhi puntati al cielo, per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio al porto di Marina Piccola.