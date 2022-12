“Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare tante partite, per noi ogni partita è importante e ovviamente faremo tutto il possibile perché questo accada”.

Queste le previsioni in chiave scudetto dell’asso del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, per il nuovo episodio Dazn Heroes in vista della partita più attesa di questa ripresa di campionato,mercoledì 4 gennaio alle 20.45 a San Siro contro l’Inter.

“Ogni volta che scendiamo in campo per giocare – aggiunge – lo facciamo per vincere, il tempo darà le risposte a tutto questo”.

“Fra Ronaldo e Messi – assicura il fantasista georgiano – l’ho sempre detto che è molto difficile il confronto tra di loro, però apprezzo molto Ronaldo, perché avere un avversario come Messi per così tanto tempo e quasi sempre allo stesso livello è molto complesso, quindi il mio idolo è Ronaldo; tuttavia, Messi è un calciatore fantastico ed è certamente un piacere vederlo giocare”. Poi Kvaratskhelia parla del rapporto con Spalletti: “Molto bello, lui con ogni calciatore ha un bellissimo rapporto, è una persona molto aperta”.