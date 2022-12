La città di Castellammare di Stabia è sotto choc per la morte del dottore Marcello Spina. Il 60enne medico, in servizio all’ospedale “Santa Maria di Casascola di Gragnano”, ha accusato un malore nel corso della notte tra lunedì e martedì, mentre dormiva nella sua abitazione di Castellammare. Ad accorgersene è stata la moglie che si trovava al suo fianco. La donna, primaria dell’ospedale di Sorrento, ha cercato di soccorrere il marito.

Castellammare piange il dottor Marcello Spina: i funerali questa mattina

Ma tutto è stato purtroppo inutile. Spina è morto nel cuore della notte, lasciando nello sconforto più totale i suoi familiari e l’intera città stabiese, dove il professionista era molto conosciuto e stimato da tutti. Secondo quanto si apprende, il malore che ha colpito il medico di Castellammare non è stato preceduto da avvisaglie oppure da patologie pregresse. Una morte dunque improvvisa, quella che ha colpito il professionista stabiese. E sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia di medici.

“Ci ha lasciato prematuramente il caro dottore Marcello Spina – lo ricorda così Ciro, suo collega – Un ricordo indelebile aver lavorato al suo fianco in Medicina d’Urgenza. Ci lascia un grande dottore, un grande uomo”. I funerali di Marcello Spina si svolgeranno questa mattina presso la Cattedrale di Castellammare.

Infermiere perde la vita per un malore

Ma non è tutto. Un’altra tragedia si è consumata ieri mattina a Gragnano, dove a perdere la vita è stato Mario Taminto. L’infermiere, in servizio presso l’Asl Na 3 sud, si trovava nel bar di fronte all’ospedale di via Marianna Spagnuolo. All’improvviso, ha avvertito un malore ed è stramazzato al suolo. Inutile il tentativo di medici e soccorritori di salvargli la vita. Sul posto si è recata un’ambulanza, con i medici che hanno provato con il defibrillatore a rianimarlo. Tutto però è stato inutile. Il 67enne di Gragnano è morto, davanti agli occhi increduli dei presenti.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale stazione, ma dopo aver accertato la morte per cause naturali la salma è stata consegnata ai familiari. Mario Taminto era una persona molto conosciuta e stimata da tutti. Nelle giornate libere, effettuava anche servizi di piano – bar nelle cerimonie che si svolgevano soprattutto nei comuni dell’area stabiese e dei Monti Lattari. Una persona garbata, rispettosa, che soltanto qualche anno fa aveva perso la moglie a causa di una lunga malattia.