I social, ed Instagram in particolare, così legato ad un’idea di immagine, possono essere utilizzati anche per far ridere, concetto da prendere nella sua accezione positiva. Oggi ‘essere social’ porta con sé tante sfaccettature, diverse declinazioni e significati di un mondo che negli ultimi anni è esploso in modo fragoroso con tutti i vizi e le virtù che ciò ha comportato.

Un vero e proprio universo parallelo all’interno del quale ciascuno può esprimersi liberamente e creare in modo libero. La storia che stiamo per raccontare affonda le sue radici in questo territorio, in particolare su Instagram: è lì che Daniele Varvaro ha pensato di utilizzare uno strumento nuovo per esprimere con un qualcosa che, in fondo, esiste e attrae da sempre: la comicità.

Sul suo profilo Instagram (questo il link: https://www.instagram.com/danielevarvaro_/) ha iniziato a condividere gag divertenti e sketch esilaranti in modo spontaneo, naturale, senza troppe pretese. E come talvolta può accadere in questi contesti social, le sue storie sono diventate virali al punto che, come ci conferma lui stesso, alcune hanno raggiunto il milione di visualizzazioni.

Non male per un account personale, portato avanti in modo naturale, senza filtri, e senza avere la pretesa di diventare influencer o similare. Così Daniele Varvaro si è guadagnato un piccolo ritaglio di fama all’interno del contesto social, senza averlo realmente cercato:

“La mia fama su Instagram – ci dice lui stesso – è nata in modo del tutto casuale. Il mio profilo ha iniziato a diventare virale grazie alla condivisione di alcune scene divertenti di vita quotidiana che io stesso andavo a proporre sovrapponendovi doppiaggi divertenti. Nel tempo poi ho iniziato a creare in prima persona scene e personaggi inventati che hanno avuto un notevole successo”.

Una crescita naturale e costante che serve anche per capire meglio come funzionano questi universi paralleli dei social, dove si può diventare virale essendo persone del tutto ordinarie, ma con una dote o un dono. Che nel caso di Daniele Varvaro sono la sua innata comicità e la capacità di creare tante voci differenti tra di loro. Una storia interessante di successo sui social grazie a gag semplici e divertenti, e che potrebbe avere anche un seguito:

“I miei brevi video con gag esilaranti hanno avuto una diffusione non male – ci dice ancora Daniele Varvaro – e questo ha fatto sì che io abbia ricevuto anche diversi contatti da realtà come tv, radio, media ecc… un’esposizione importante per me, che ero partito per il semplice gusto di divertirmi e divertire gli altri. Per adesso continuo a curare il mio profilo Instagram e a creare storie divertenti con l’obiettivo di strappare risate e regalare qualche momento di spensieratezza, come mi scrivono in tanti sulla mia pagina personale”.