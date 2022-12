Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo che, dopo aver colpito con calci e pugni una donna facendola rovinare al suolo, si impossessava di un cellulare che la stessa aveva in tasca per poi darsi alla fuga in direzione di via Benvenuto Cellini.

I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato Vasto, hanno raggiunto e bloccato il malvivente trovandolo in possesso del cellulare appena sottratto.

Un 41enne nigeriano, è stato arrestato per rapina aggravata mentre il telefono è stato restituito alla vittima.