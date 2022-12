Oltre 400 controlli, 3mila metri di reti e 4 tonnellate di prodotti ittici sequestrati: sono alcuni numeri dell’operazione “Senza Traccia”, effettuata dai militari della guardia costiera anche in Campania a tutela delle risorse ittiche e del consumatore. L’obiettivo prioritario era quello di prevenire e contrastare le attività illecite di pesca e filiere illegale di commercializzazione dei prodotti ittici che, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, vedono aumentare il loro consumo.

Prodotti ittici, scatta anche in Campania il blitz “Senza Traccia”: sequestrate 4 tonnellate di prodotti ittici

Anche in Campania l’operazione si è protratta sino al 24 dicembre. Sono stati impegnati, in mare e a terra, le donne e gli uomini di tutti i comandi della guardia costiera, coordinati dal centro di controllo area pesca della Direzione Marittima. Tre operatori sono stati denunciati e sono state contestate 68 sanzioni amministrative per un totale di oltre 88mila euro.

Il bilancio del 2022

Sono stati effettuati circa 400 controlli che hanno portato a 70 sequestri, per un totale di circa 3mila metri di reti ed oltre 4 tonnellate di prodotti ittici destinati alle tavole di ignari consumatori. Complessivamente nel 2022 i numeri parlano di 11 tonnellate di prodotti sequestrati e sanzioni per 400mila euro.