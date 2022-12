“Ambiente e prodotti di qualità: così si valorizza e si difende il territorio”. A parlare a Cetara è Giuseppe Guida, presidente del Gal Terra protetta. Il Gruppo di Azione Locale ha organizzato a Cetara l’evento “Opportunità per il territorio”, nuova tappa del “tour” dedicato all’ascolto in vista della programmazione dei fondi europei 2023/2027. Una manifestazione molto partecipata, tenutasi presso la Sala Benincasa, alla quale hanno preso parte anche Gennaro Fiume, coordinatore del Gal, e Roberto Della Monica, sindaco di Cetara.

Gal Terra Protetta, animazione territoriale a Cetara: “Ambiente e prodotti di qualità, così si valorizza e si difende il territorio”

“Ci apprestiamo a questa nuova programmazione – ha spiegato Guida – consapevoli che il nostro territorio rappresenta un punto fermo per le eccellenze ambientali ed enogastronomiche. Puntiamo sia al benessere collettivo sia alla difesa del territorio”.

“I nuovi bandi – ha detto il sindaco Della Monica – sono una grande opportunità sia per il pubblico sia per i privati. Dopo il finanziamento destinato al progetto ‘Contadini pescatori’, sono sempre più convinto che le mini-attività produttive costituiscano la linfa della nostra economia. Noi lavoriamo dal basso e ogni giorno siamo in prima linea. Invito perciò tutti a partecipare immediatamente ai bandi. Io come sindaco sarò vicino ai cittadini”.

Fiume: “Tre bandi del periodo di transizione”

“Continua l’azione di animazione territoriale – ha commentato Fiume – con la pubblicazione di tre bandi del periodo di transizione. Due di essi sono rivolti ai privati: startup extra-agricole con un premio da 40mila euro a fondo perduto; iniziative agrituristiche con un 50% di quota a fondo perduto. Per i fondi pubblici, invece, è possibile rifunzionalizzare parte del patrimonio disponibile a fini turistici. A gennaio andremo avanti con interventi concernenti reti di micro-filiere turismo rurale e le eccellenze agricole. Avviata anche la fase di confronto con le comunità locali quindi per la stesura della nuova programmazione”.