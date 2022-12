A partire da settembre 2022 gli emissari del pizzo avrebbero estorto o tentato di estorcere denaro per il clan, capi di vestiario ed avrebbero imposto gadget natalizi ad un negozio di abbigliamento: con queste accuse sono stati fermati nel pomeriggio di ieri a Napoli 7 soggetti. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati di estorsione e tentata estorsione. Il provvedimento fermo di indiziato di delitto è emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) ed è eseguito dalla squadra mobile del capoluogo partenopeo e dal commissariato di Ps di Scampia.

Napoli, pizzo ad un negozio di abbigliamento: 7 fermi (I NOMI)

In manette sono finiti: Eduardo Romano di 52 anni; Cristian Celentano di 28 anni; Maurizio Aceto di 26 anni; Antonio Aceto di 21 anni; Luciano Carbone di 26 anni; Giovanni Castiello di 31 anni; Salvatore Maggiore di 18 anni.

Le rate annuali “dovute” ai clan di camorra

L’inchiesta ha cristallizzato le richieste estorsive che gli indagati avrebbero posto in essere in danno dei titolari di un negozio di abbigliamento della zona di Chiaiano, dal mese di settembre 2022 ad oggi. In particolare, le condotte estorsive sarebbero consistite nell’impossessarsi di merce senza il pagamento di corrispettivo in denaro.

E poi in continue richieste di aperture di credito e nell’imposizione dei cosiddetti gadget natalizi. In ultimo nella richiesta di pagamento della quota di 1.500 euro quale corrispettivo delle tre rate annuali (Natale, Pasqua e ferragosto) dovute ai clan.