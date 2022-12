Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in via Teano presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 32 involucri contenenti circa 34 grammi di marijuana, 10 stecche di hashish del peso di circa 17 grammi, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 400 euro.

Inoltre, hanno trovato 3 telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione.

P.D.P., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.