Il progetto “S.T.ART.”, promosso dal Comune di Sant’Anastasia e incluso nel Cartellone degli Eventi Metropolitani della Città Metropolitana di Napoli, giunge alla sua seconda tappa, con uno spettacolare concerto dei The Blue Gospel Singers, uno dei migliori cori gospel d’Italia.

Diretti da Mario Paduano, il loro repertorio spazia da tributi ai grandi della musica internazionale come Stevie Wonder, i Queen, Tina Turner e Michael Jackson, ai Classici Natalizi riproposti in chiave moderna, fino ad arrivare ai propri eccellenti brani inediti. Numerosi i premi a loro conferiti, tra cui il prestigioso riconoscimento come Miglior Coro Gospel al Venezia Gospel Festival 2007.

A fare da cornice a questo suggestivo evento sarà la Chiesa di Santa Maria la Nova, importante edificio sacro del Comune di Sant’Anastasia, un luogo di straordinaria bellezza che raccoglie secoli di storia, data la sua probabile edificazione nell’Alto Medioevo. Il sindaco del Comune di Sant’Anastasia Carmine Esposito e l’amministrazione comunale tutta, ben attenti a quelle che sono le opportunità promosse dalla Città Metropolitana di Napoli, promettono di accompagnare i cittadini di Sant’Anastasia e dei comuni limitrofi lungo tutto il nuovo anno, avendo distribuito i sette eventi che compongono il progetto tra la fine del 2022 e il settembre 2023.

Nel periodo natalizio non può mancare la musica e, con il concerto del coro The Blue Gospel Singers, il progetto “S.T.ART.” ribadisce il valore dell’intera iniziativa culturale e rinsalda la promessa di stupire ed emozionare chi sceglierà di essere spettatore partecipe dell’offerta che il Comune di Sant’Anastasia, tramite “S.T.ART.”, metterà in campo nell’ormai imminente 2023.