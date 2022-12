Tragedia di fine anno a Castellammare di Stabia: donna precipita dal terzo piano

Tragedia a Castellammare di Stabia. Una donna è volata giù dal terzo piano di uno stabile in via del Macello. Sul posto Vigili Urbani, Carabinieri e personale medico giunti con un’ambulanza.

La caduta da un’altezza considerevole si è arretata su un’automobile parcheggiata lungo la strada. E proprio questo particolare ha attutito l’impatto evitando che la donna morisse sul colpo.

La donna ricoverata in ospedale

I sanitari dell’ambulanza accorsa in via del Macello, dopo aver prestato le primissime cure dalla malcapitata, hanno portato la paziente in gravi condizioni al nosocomio stabiese San Leonardo, dove tuttora si trova ricoverata.

La donna, dalle prime notizie sembrerebbe dell’età apparente intorno ai quant’anni, sarebbe una parente di di Pupetta Maresca.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato la caduta e le successive dinamiche, ne se si sia trattato di un incidente o di un drammatico gesto volontario.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine che stanno procedendo ai primi rilievi.