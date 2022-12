Stamattina gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in piazza Sant’Anna angolo via Caporale un uomo e l’hanno trovato in possesso di una chiave di una porta blindata di un locale poco distante.

I poliziotti hanno controllato il locale dove hanno rinvenuto una sfera in plastica con all’interno 36 involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina ed un altro involucro contenente circa 9 grammi della stessa sostanza.

Un 44enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.