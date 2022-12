Covid in Campania, sale al 22,59% il tasso di positività: 2.410 positivi e 5 morti

Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza con 371 posti letto occupati (+16 rispetto a ieri)

In aumento i contagi in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono 2.410 i neo positivi al Covid su 10.664 test complessivi esaminati in laboratorio, 20.006.375 dall’inizio della pandemia.

Ieri il tasso di incidenza era pari al 20,4%, oggi sale al 22,59%.

L’Unità di crisi ha comunicato 5 decessi, di cui 1 nelle ultime 48 ore. In totale i morti per coronavirus in Campania sono 11.552 dall’inizio dell’epidemia.

Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza con 371 posti letto occupati (+16 rispetto a ieri). La riserva di posti letti è di 2.789 posti letto sui 3.160 disponibili tra strutture pubbliche e private convenzionate.

Vaccinazioni in Campania al 30 dicembre

L’Unità di crisi continua l’aggiornamento dei dati relativi alle vaccinazioni sul territorio regionale. Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale 12.815.077.

Complessivamente al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.719.601 cittadini. Di questi 4.240.140 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono 3.589.394 le terze dosi e 265.942 le quarte dosi.

Per aderire, accedere al link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino oppure dal Portale Salute del Cittadino all’indirizzo: https://sinfonia.regione.campania.it.