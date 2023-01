Maxi rissa tra ragazzi con calci, pugni e colpi di casco in strada alla vigilia di Capodanno a Torre del Greco. Una vicenda confermata dal sindaco Giovanni Palomba che ha detto che sempre nella stessa zona sono state incendiate le luminarie di Natale. La rissa è scoppiata il 31 dicembre 2022 in una zona dove sono concentrati diversi bar molto frequentati dai giovani di Torre del Greco. E dove si erano ritrovati migliaia di ragazzi per il brindisi dell’ultimo giorno dell’anno.

Maxi rissa a Torre del Greco: la polizia sulle tracce dei responsabili (VIDEO)

Nel video inviato al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e pubblicato in rete, si vedono i ragazzi scontrarsi tra loro con una violenza inaudita, per motivi futili. Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba in diretta su “La Radiazza” su Radio Marte ha confermato la circostanza.

Affermando che però non c’è stata alcuna denuncia in merito e che la polizia municipale sta facendo le indagini sull’accaduto legato a un altro episodio avvenuto nella stessa zona pochi giorni prima quando dei teppisti hanno dato fuoco alle luminarie natalizie.

Francesco Emilio Borrelli: “Una deriva terrificante”

“L’ennesima vicenda indegna in cui dei giovani invece di divertirsi se le danno di santa ragione colpendosi con pugni, calci e con i caschi. Purtroppo sono anni che assistiamo all’aumento di mega risse tra giovanissimi dei nostri territori che per ‘divertirsi’ si picchiano in pubblico spesso fomentati dalle loro ‘donzelle’. Una deriva terrificante. Chiediamo che la polizia municipale individui i protagonisti di questa vicenda indegna e proceda con le dovute denunce”. Così il deputato Francesco Emilio Borrelli.