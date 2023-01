“Quest’anno il Comune di Gragnano è tra le poche città italiane che arriva puntuale alla scadenza del bilancio preventivo approvando il documento entro il 31 dicembre come per legge”, sono le parole del Sindaco Nello D’Auria, che fa l’annuncio a due giorni dalla fine dell’anno. “Il bilancio del Comune di Gragnano è considerato virtuoso”, ricorda ancora il primo cittadino, il quale ci tiene a specificare che per questo “adempimento”, si è voluto dare un valore diverso elevandolo a momento di condivisione.

L’Assessore Luca De Riso avvisa degli enormi sforzi portati avanti per la riduzione e il contenimento del debito, per il mantenimento dei tempi di pagamento ai fornitori, anche al fine di “costruire un bilancio che consentisse di garantire il livello di servizi erogati alla comunità gragnanese”.

“Le circostanze terribili di questo momento storico ci hanno imposto di rimodulare i programmi, ma nonostante ciò non si è avuto nessun aumento delle tariffe, che sono rimaste come base uguali a quelle dell’anno scorso”, spiega De Riso. Va inoltre aggiunto e specificato che si è seguito il programma dell’agenda politica dell’Amministrazione D’Auria, attraverso il “Patto con la Città”.

“In questo bilancio – ha illustrato l’assessore – osserviamo la città del futuro con un volume di investimenti in opere pubbliche che non ha precedenti e che è destinato a cambiare il volto di Gragnano nella direzione di una maggiore vivibilità, di una più elevata sostenibilità, di una maggiore diffusione e cura del verde cittadino, di un netto miglioramento dell’impiantistica sportiva e degli spazi di socialità”.

Va detto poi che, nonostante gli incrementi di spesa che derivano dalla spinta inflazionistica, dai costi dell’energia e delle materie prime, da una costante erosione di trasferimenti da parte dello Stato, si è mantenuto notevole impegno sulla parte corrente.

Gragnano, “Patto con la Città”: approvato il bilancio preventivo. D’Auria: “Organizzazione più flessibile, efficace ed efficiente”

Il sindaco della Città di Gragnano ha ringraziato tutta l’amministrazione, assessori e consiglieri, il segretario comunale, i responsabili di settore, tra cui quello finanziario, oltreché tutti i dipendenti comunali. Ha poi aggiunto che “l’elaborazione del bilancio nasce da un processo condiviso in cui tutti i dipendenti comunali sono attori attivi e pro attivi per il pino soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, nonché – ha specificato ancora – protesi verso una città migliore nella consapevolezza che stiamo lavorando per rendere la nostra organizzazione più flessibile, efficace ed efficiente”.

Andrea Ippolito