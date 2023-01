Serata di paura a Portici dove in un appartamento al quarto piano di una palazzina nella IV traversa a destra di Via Libertà, nella parte alta della città, è scoppiato un incendio. Erano circa le 21 e il rogo, in poco tempo, si è esteso anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori.

Le fiamme hanno aggredito tre appartamenti e le lingue di fuoco hanno creato il panico tra i residenti e il caos in tutta la zona. Alcuni dei residenti sono rimasti intrappolati nelle case aggredite dal fuoco e le richieste di aiuto urlate da balconi e finestre hanno reso ancora più drammatici quei momenti.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, con loro anche agenti di Polizia, i Carabinieri e uomini della Protezione Civile. Sul posto è presente l’avvocato Maurizio Capozzo dell’ufficio di Gabinetto del sindaco mentre è stato attivato il Coc (Comitato operativo comunale) in corso da remoto con tutti i Dirigenti Comunali.

I primi soccorritori hanno portato in salvo quanti si trovavano ancora in difficoltà nella palazzina. All’ultimo piano anche una donna con gravi problemi di deambulazione. Non poco l’impegno dei vigili del fuoco e di tutti i soccorritori per riuscire a portarla in salvo.

I caschi rossi stanno ancora lavorando alacremente per domare l’incendio: nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone. Le operazioni di salvataggio sono state rese molto più complesse dal fatto che le scale sono subito state invase dal fumo. Sul posto anche diverse ambulanze per soccorrere proprio quanti sono rimasti intossicati dal fumo.

In tutto sono 26 le persone tratte in salvo, alcune costrette a ricorrere alle cure mediche per principi di intossicazione da fumo. Sono due le persone che sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale, al Maresca di Torre del Greco e all’ospedale del Mare di Ponticelli. Per gli altri è stato sufficiente il soccorso prestato sul posto.

Sono stati evacuati 26 nuclei familiari, in totale 72 persone. Salvati anche 10 animali domestici.

Solo una volta che le operazioni di soccorso e spegnimento del rogo si potrà provare a capirne le cause. Alcuni residenti parlavano di una possibile fuga di gas all’origine del pauroso incendio.