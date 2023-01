“Intollerabile. Complimenti ai carabinieri per questa operazione”: così su Twitter il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini con riferimento al blitz dei carabinieri che, su indicazione del tribunale di Torre Annunziata, nel napoletano hanno predisposto il sequestro preventivo di soldi o beni per venti persone, colpevoli di aver percepito il Reddito di cittadinanza nonostante i familiari, legati a clan di camorra, fossero in carcere.

Parenti di boss con il Rdc, Salvini: “Intollerabile. Stop a mafiosi percettori”

Sono circa 220 mila gli euro percepiti illecitamente. Nella maggioranza dei casi, chi ha redatto la domanda ha omesso il particolare che nel nucleo familiare ci fosse qualcuno sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere. O che ci fossero soggetti con condanne passate in giudicato per 416 bis, cioé associazione a delinquere di stampo mafioso.

“Non ci sarà più spazio per i truffatori”

“Come governo ribadiamo che nel 2023 non ci sarà più spazio per truffatori, furbetti o, peggio, mafiosi percettori del Reddito di cittadinanza: chi può lavorare e rifiuta un posto non vedrà più un euro“, conclude Salvini.