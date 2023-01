E’ una delle voci più affascinanti del panorama italiano ed internazionale del jazz, ospite fissa di festival e di programmi televisivi, da New York, dove è cresciuta artisticamente, all’Italia. Greta Panettieri sarà la protagonista della serata dell’Epifania, con un concerto in programma alle ore 19, all’auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Musicista, cantante, compositrice, è anche e autrice di testi per artisti come Toquinho, Gegè Telesforo e Ainé. La cantante romana, umbra di adozione, salirà sul palco di Ravello con Andrea Sammartino al pianoforte, Daniele Mencarelli al basso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Una storia musicale che parte da giovanissima, quella di Greta Panettieri, con lo studio del violino e del pianoforte al Conservatorio di Perugia, la vita a New York documentata anche dal libro a fumetti “Viaggio in Jazz”, dove le doti vocali di Greta vengono notate dalla Universal/Decca che pubblica il suo primo disco “The Edge of Everything”.

Seguono il tour europeo come opening di Joe Jackson, le collaborazioni con grandi della musica mondiale come Larry Williams, Diane Warren, Curtis King, Terri Lynn Carrington, Mitch Forman, Robert Irvin III, Toninho Horta.

Poi il ritorno in Italia con un’omaggio alle canzoni interpretate da Mina che ha incantato la critica e gli incontri professionali con Sergio Cammariere e Gegè Telesforo, i tanti sold out dei tour in Russia e nei festival italiani, le partecipazioni da tutto esaurito a varie edizioni di Umbria Jazz, fino alle lezioni all’Università Iulm di Milano dedicate proprio alla vocalità.