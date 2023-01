Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno controllato un’agenzia di scommesse in corso Resina ad Ercolano dove hanno sorpreso due minori intenti ad eseguire giocate con vincite in denaro.

Pertanto i poliziotti hanno sanzionato il titolare per non aver impedito l’ingresso nel proprio esercizio di minori di anni 18 e per averne consentito la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro.

Ancora, i poliziotti hanno controllato un altro esercizio commerciale in corso Garibaldi a Portici dove sono stati identificati diversi avventori, alcuni di essi con precedenti di polizia, di cui uno è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di una bustina di marijuana.