L’europarlamentare napoletano continua a dichiararsi completamente estraneo ai fatti relativi alla brutta faccenda ormai sempre meglio definita dagli inquirenti e nota come Qatrgate.

Con una nota, gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco, che compongono il collegio difensivo dell’europarlamentare Andrea Cozzolino, riportano quanto dichiarato e deciso dal politico in cui nome nelle ultime settimane è fin troppe volte legato allo scandalo che sta imperversando sul Parlamento di Bruxelles.

“Dopo aver avanzato formale richiesta in tal senso alle Autorità giudiziarie procedenti, l’on Andrea Cozzolino chiederà anche all’assemblea parlamentare cui appartiene di essere sentito per rispondere a tutte le domande e offrire tutte le informazioni e i chiarimenti utili all’accertamento dei fatti. L’on. Cozzolino non intende invocare l’immunità parlamentare per l’attività politica che ha svolto in maniera libera e trasparente, essendo del tutto estraneo ai fatti di reato per cui si procede”.