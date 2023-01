Meteo del 4 gennaio 2022 al Sud e in Campania: possibile peggioramento solo dopo primo weekend gennaio. Al mattino cieli irregolarmente coperti su Sardegna e regioni peninsulari, soleggiato tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio qualche apertura attesa su Basilicata, Calabria e Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve diminuzione al centro-sud, in lieve aumento al nord.

Meteo del 4 gennaio 2022 al Sud e in Campania: temperature stazionarie

Per domani: al nord al mattino nubi basse su coste e pianure, nuvolosità medio-alta sull’arco Alpino. Al pomeriggio attese schiarite sui settori nord-occidentali, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli del tutto coperti su coste e pianure. Al centro al mattino tempo stabile con nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e settori Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora coperto sui settori orientali; nessun cambiamento sui restanti settori.

Cieli del tutto soleggiati, qualche innocuo addensamento

In serata ancora stabilità diffusa, con nuvolosità in progressivo aumento su tutte le regioni. Al Sud e sulle isole al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche innocuo addensamento tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi su Campania, Molise e Calabria, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in lieve calo da nord a sud.