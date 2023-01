Oltre 55mila capi ed accessori di abbigliamento riportanti false indicazioni del Made in Italy sono stati sequestrati nel porto di Salerno nelle scorse ore. L’operazione è stata effettuata dalla guardia di finanza e dall’Ufficio delle Dogane di Salerno. Il carico, proveniente dalla Tunisia, era destinato ad un’azienda pugliese.

Salerno, 55mila capi di abbigliamento sequestrati: riportavano false indicazioni sul Made in Italy

A seguito dell’analisi rischi congiunta sulla merce in arrivo nel porto, le fiamme gialle e i funzionari selezionavano una spedizione di abbigliamento per una verifica. Nel corso dell’ispezione si è cosi appurato che, sulle confezioni di abbigliamento e sugli accessori, erano state illecitamente apposte informazioni false per il consumatore sulla reale provenienza del prodotto.

La denuncia alla Procura salernitana

All’esito dei riscontri, il responsabile della società coinvolta veniva immediatamente segnalato alla Procura per importazione e commercio di articoli non rispondenti alla vigente normativa a tutela del Made in Italy.