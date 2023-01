“Non si tratta di un semplice incidente, quella stufa andava controllata e i cani tenuti in sicurezza per questo motivo denunciamo il proprietario del garage di Afragola dove un incendio scoppiato questa notte ha ucciso cinque cani di razza American Bull, non c’è stato scampo tra le fiamme per la mamma ed i 4 cuccioli trovati poi carbonizzati dai carabinieri della stazione di Casoria intervenuti sul posto”.

Questa la posizione dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che sul caso Afragola dove cinque cani sono morti in un incendio in un box, ha annunciato la presentazione della denuncia per il reato di incauta custodia di animali.

“Molte le domande che rimangono aperte in merito a questa vicenda a partire dalla proprietà dei cani e che cosa ci faceva una cucciolata in un garage con una stufa malfunzionante?”, si sottolinea.