L’Epifania ci trova ancora raccolti intorno al presepe, grazie al quale contempliamo la povertà nella quale è venuto a nascere il nostro Redentore. Una realtà, osserva Mons. Angelo Spinillo nel suo messaggio per l’Epifania del Signore, che è “composta dai tanti personaggi orientati verso la grotta. Tra questi, i Re Magi, venuti da terre lontane portando quei doni che sono la ricchezza dell’umanità: la fede, la sofferenza piena di speranza, la ricerca della pace”. La venuta di Gesù, aggiunge il vescovo di Aversa spezzando la parola di venerdì 6 gennaio 2023, “è la vera rivelazione di Dio: Egli è venuto a vivere nella nostra povertà umana, accoglie tutti i doni della vita quotidiana e vuole camminare insieme a noi perché Dio ama l’umanità”.

E in questo particolare momento storico, contrassegnato dalla guerra che “per tanta gente e per tanti bambini rappresenta una rinnovata strage degli innocenti”, non dobbiamo smarrire la via. “Come i Magi, con speranza e fiducia nella luce di Cristo Signore, incamminiamoci nei sentieri della vita. In questo – aggiunge il vescovo di Aversa – ci siano di sostegno le ultime parole che da papa ci disse Benedetto XVI: il Signore ci guiderà sempre.”

Benedetto XVI, Papa Ratzinger, Ratzinger, Avvento, Natale, Natale 2022, Fine Anno, Epifania, Epifania del Signore, Gesù, Diocesi di Aversa, Chiesa di Aversa, ucsaversa, commento al vangelo, vangelo, spinillo, Angelo Spinillo, vescovo, Aversa,

#Benedetto XVI #PapaRatzinger #Ratzinger #avvento #natale #natale2022 #Epifania #EpifaniadelSignore #spinillo #AngeloSpinillo #vangelo #diocesidiaversa #chiesadiaversa #commentoalvangelo #aversa #ucsaversa #vescovodiaversa