“A seguito dei disguidi occorsi su Inter-Napoli, facciamo una nuova segnalazione ad AGCOM affinche’ verifichi cosa sta succedendo con Dazn e alla Lega Calcio perche’ indaghi se la societa’ ha i requisiti tecnici necessari a trasmettere le partite”. Lo affarma all’AGI Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, il giorno dopo i problemi di trasmissione accusati durante Inter – Napoli annunciando un esposto.

“Gia’ nei mesi scorsi erano state rilevate criticita’ che vogliamo sapere se sono state superate. Alla Lega Calcio – aggiunge – chiediamo di fare una verifica se Dazn ha davvero i requisiti per trasmettere in modo costante e senza interruzioni gli incontri di calcio. Le tariffe di Dazn sono anche aumentate e non c’e’, a quanto pare, un miglioramento del servizio. Si sperava che le cose andassero meglio ma siamo allo stesso punto dello scorso anno: chiediamo ad AGCOM e Lega Calcio di intervenire per le proprie competenze a tutela dei consumatori”.