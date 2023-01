Stando alle ultime previsioni meteo per il 5 gennaio 2023 al Sud e in Campania, il tempo sarà poco nuvoloso sulla Sicilia tranne nubi sparse lungo le coste. Sulle regioni peninsulari da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti di nubi basse più consistenti sulla Puglia, litorali Ionici e coste meridionali della Calabria tirrenica.

Meteo del 5 gennaio al Sud e in Campania: nubi sparse lungo le coste

Nel corso del mattino tendenza a miglioramento, salvo residua nuvolosità sul salento e litorali tirrenici della Calabria, dove su quest’ultimi la nuvolosità aumenterà dal tardo pomeriggio-sera, così come sulle coste della Campania meridionale. Locali foschie sulle vallate interne della Campania e foschie dense e banchi di nebbia sulla Puglia, in diradamento nel corso del mattino ma in nuova formazione dal tardo pomeriggio-sera.

Temperature minime in calo anche sulla Campania

Al Sud dunque nubi sparse anche estese fino la tarda mattina e nuovamente dalla sera, con foschie anche dense e isolate nebbie in banchi associati specie su Campania e Puglia ma anche sulla Sicilia dalla tarda sera e durante la notte. Sereno o poco nuvoloso dal tardo mattino e fino la sera salvo qualche addensamento più consistente tra nord-est Sicilia e sud Calabria dove tra tarda mattina e primo pomeriggio non si escludono occasionali e brevi piovaschi.

Temperature minime in calo su nord Sicilia, Molise, Campania e Puglia, stazionarie altrove. Massime in calo sulla Campania, in aumento su Molise e Puglia, stazionarie sul restante territorio. Venti deboli settentrionali su Puglia e coste joniche peninsulari, mediamente deboli variabili sul resto del territorio. Mari poco mossi, mossi basso Adriatico, Jonio e stretto di Sicilia.